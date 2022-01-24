Тамбов, 24 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области 24 января подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 65 тыс. 345 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 59 тыс. 235 пациентов, в том числе 50 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1886 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.