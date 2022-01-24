Во Владимирской области за сутки выявлены 311 носителей коронавируса
Владимир, 24 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области 24 января подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 86 тыс. 299 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 78 тыс. 954 пациента, в том числе 337 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 3052 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.