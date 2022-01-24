Сеул, , 14:55 — REGNUM В 2021 году уровень инфляции в Южной Корее составил 2,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Статистической службу страны.

Инфляция Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, за год стоимость продуктов питания выросла на 5,9%. Темпы роста показателя являются самыми высокими с 2011 года.

Эксперты отмечают, что увеличение показателя связано с резким ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и топливо.

Молоко, сыр и яйца подорожали на 11,4%, фрукты — на 10,7%, мясо — на 8,4%, масло — на 7,2%, хлеб и крупы — на 6,3%, овощи и морские водоросли — на 4,2%.

Цены на транспортные услуги выросли на 6,3%. В связи с ростом мировых цен на энергоносители, цены на бензин в Южной Корее выросли на 14,8%, на дизельное топливо — на 16,4%, на СПГ — на 18%.

Цены на здравоохранение и телекоммуникации за год упали на 0,1% и 0,9% соответственно.