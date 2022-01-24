Мурманск, 24 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки выявили 270 случаев COVID-19, на лечении находится 13 051 человек, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, наибольшее число заражений коронавирусом зафиксировано в областном центре — 142 и Североморске — 42.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на штамм «Омикрон» приходится 40% новых случаев COVID-19.