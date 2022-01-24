Москва, 24 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Парламентарии из Прибалтики и Украины традиционно оспорили полномочия делегации РФ в ПАСЕ, заявил глава российской делегации в Ассамблее, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Петр Толстой

«Наши дорогие друзья из Прибалтики и Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год», — отметил Толстой.

Он напомнил позицию России: любое ущемление в правах российских парламентариев приведет к тому, что они покинут сессию.

«Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», — указал депутат Госдумы.

Решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято в среду, 26 января. Толстой выразил надежду на здравый смысл европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов.

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в организации. Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение 24 часов должен будет подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация РФ обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать).