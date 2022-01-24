Архангельск, 24 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Архангельскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М», предназначенная для вакцинации подростков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, 960 доз уже начали распределять по медицинским организациям области.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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В ведомстве уточнили, что в первую очередь будет предложено провести вакцинацию детям из групп риска, например, имеющим избыточный вес, сахарный диабет, ряд других хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с коронавирусной инфекцией госпитализированы более 1300 человек.