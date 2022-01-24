Париж, 24 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном количестве учеников-ремесленников в стране. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Это успех не только больших городов, но и наших деревень, наших ферм: рост составил с 34 000 учеников в сельскохозяйственном секторе в 2018 году до 43 000 в начале 2020 года», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Кроме того, президент заявил, что пять лет назад во Франции зарегистрировали 250 000 учеников. В настоящее время это число увеличилось до 700 000.

«Давайте гордиться этим, ведь обучение — это путь к совершенству», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция собирается провести эвакуацию с Украины своих дипломатов, а также членов их семей.