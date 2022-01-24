Москва, 24 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Застройщикам нет смысла снижать цены на квартиры, как минимум в 2022 году по причине использования эскроу-счетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«А проекты жилых домов, которые вводят в 2022 году распроданы на 80−90%, и остатки квартир могут выкупить просто агентства или крупные брокеры, такие как ПИК брокер (сейчас KVARTA) и продать даже с субсидированной ипотечной ставкой 7−8%.

Сейчас действует семейная ипотека со средней ставкой 5% до 31 декабря 2023 года и, скорее всего, государство с 1 июля 2022 года обновит льготную ипотеку, так как планируют сделать ее постоянной, но с ограничениями.

Цена на недвижимость упадут там, где уже продаются выше рынка. Потому что новые проекты у девелоперов только на старте продаж в 2022 году продаются выше рынка.

Плюс много готовых квартир с отделкой продаются выше рынка из-за повышенного спроса на такие объекты — тут коррекция или падения неминуемо.

А что касается вторичного рынка, то часть инвесторов и физических лиц, которые удачно купили в 2020 и 2022 годах не будут массово выбрасывать квартиры в продажу на рынок, так как многие хотят сохранить недвижимость в качестве базового и устойчивого актива, вместо денег из-за инфляции.

Арендная ставка выросла в Москве более чем на 30% и сейчас можно спокойно сдавать квартиру в аренду и перекрывать ипотечный платеж от льготной ипотеки.

Это всё касается только рынка жилья Москвы и Московской области. В регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, откат по ценам точно будет более сильный.

Это произойдет потому, что уже есть много сделок, когда после повышения цены своей квартиры в регионах люди пытаются ее продать и переложить деньги в московский рынок.

Единственное, конечно, никто не исключает форс-мажор на внешних рынках, но это не поддается аналитики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что российские застройщики готовы снижать цены в 2022 году, но спрос на жилую недвижимость уже не будет расти такими темпами, как в прошлые годы.

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