Страсбург, Франция, 24 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Представители Литвы и Украины опротестовали полномочия России на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открылась 24 января в Страсбурге. Открытие сессии транслировала пресс-служба ПАСЕ.

Artigercek.com ПАСЕ

Литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис подал один протест, за него проголосовали 49 участников сессии. Представительница Украины Евгения Кравчук подала второй протест, его поддержали 47 парламентариев.

Перед началом голосования сообщалось, что инициативы должны набрать по меньшей мере по 30 голосов депутатов, представляющих не менее пяти государств. Теперь Мониторинговому комитету ПАСЕ отведены сутки на подготовку доклада и проект резолюции о ратификации полномочий делегации. Дебаты по вопросу полномочий РФ предложено провести во второй половине дня 26 января.

Зингерис и представители Украины пытаются оспорить полномочия российской делегации на каждой зимней сессии ПАСЕ. Если возражений нет, делегаций подтверждаются в первый день сессий автоматически.

Читайте также: Толстой: делегация РФ готова покинуть сессию ПАСЕ из-за ущемления прав