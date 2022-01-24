Томск, 24 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в количестве 480 доз поступила в Томскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в региональной администрации.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Уточняется, что вакцина рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. В ближайшее время она будет распределена в медицинские учреждения. Вакцинация будет проводиться после осмотра врачом.

Как пояснила начальник отдела медпрофилактики облздрава Римма Волошина, вакцинация будет добровольной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 24 января выявлено 64 894 носителя коронавируса, выздоровели 60 034 человека.