Ереван, , 14:12 — REGNUM Заявление президента Армении Армена Саркисяна об отставке поступило в Национальное собрание (парламент) республики. Об этом 24 января сообщил председатель законодательного органа Ален Симонян в ходе заседания.

Армен Саркисян Newshay.com

Спикер парламента отметил, что Саркисян в течение недели имеет право отозвать своё заявление. Пока же он официально остаётся президентом республики.

«Если должностное лицо не отзовёт заявление об отставке, то, согласно регламенту НС, будет составлен протокол о прекращении его полномочий, который подпишет и опубликует председатель Национального собрания. Отставка будет считаться принятой с момента публикации протокола», — заявил Симонян.

Напомним, Саркисян объявил об уходе в отставку 23 января. Своё решение он объяснил тем, что не может на этой должности влиять на внешнюю и внутреннюю политику государства.

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