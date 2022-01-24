Самара, 24 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. 82 пациента с COVID-19 госпитализировали в минувшие сутки в Самарской области. Об этом 24 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за сутки было госпитализировано также и 50 пациентов с подозрением на эту инфекцию. При этом всего госпитализировано 2190 пациентов. За сутки в регионе выявили 1192 носителя коронавируса. А всего в регионе выявили 209 376 случаев заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом всего 185 746 человек, в том числе в минувшие 24 часа выздоровели 1434 человека. За сутки в регионе констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19.

Согласно данным на 23 января, в Самарской области за сутки госпитализировано с COVID-19 94 пациента, с подозрением на COVID-19 — 50 пациентов.