Красногорск, 24 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Количество вызовов врачей на дом на территории Подмосковья в последние дни выросло более чем в полтора раза. Об этом 24 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При этом количество вызовов врача на дом выросло на 57%. В среднем в сутки это уже 40 тыс. вызовов. Почти 58 тыс. вызовов было на прошлой неделе — это пик», — сказала Стригункова.

Также на территории Подмосковья на 30% выросло число вызовов скорой медицинской помощи. В среднем ежедневно за её услугами обращаются 12 тыс. жителей, отметила зампред областного правительства.