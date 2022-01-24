Кабул, 24 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Источники во Фронте национального сопротивления в Афганистане подтверждают, что Ахмад Масуд, лидер Фронта, и Салахуддин Раббани, лидер партии Исламское общество Афганистана (ИОА), поедут в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Источники «8 Собх» сообщают, что бывший первый вице-президент Амрулла Салех уже вылетел в Москву. Согласно собеседникам издания, Ахмад Масуд и Салахуддин Раббани должны прибыть в российскую столицу на этой неделе.

Ранее бывший глава национальной безопасности Рахматулла Набиль заявил, что заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Барадар и министр обороны мулла Якуб тайно ездили в Россию.

Источники сообщили, что целью визита лидеров Фронта национального сопротивления в Москву является встреча с этими высокопоставленными чиновниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

МИД России пока никак не прокомментировал сообщение.

Указанные сообщения о предстоящей тайной встрече лидеров сопротивления и высокопоставленных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве поступают на фоне встреч делегации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Амир Ханом Моттаки, исполняющим обязанности министра иностранных дел, с западными официальными лицами в Осло.