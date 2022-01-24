Тюмень, 24 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 98 ковидных пациентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Тесты на коронавирус

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За сутки на 24 января коронавирус выявили у 443 человек. Это на восемь тюменцев больше, чем днём ранее. Проведено за сутки 4401 исследование на коронавирус. Среди заболевших 88 детей. В стационарах наблюдается лишь 14,6% свободного коечного фонда.

Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус выявили у 96 460 человек, выздоровели 84 192 пациента, скончался 3681 (на семь человек больше, чем днём ранее).