Ульяновск, 24 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт количество заражений коронавирусом и число летальных исходов. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 24 января, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 123 722 случая заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 323 жителей — это на 47 больше, чем было 22 января.

Доля выздоровевших в регионе составила 94,43%. Всего переболели ковидом 116 828 человек, из них за последние сутки вылечились 197 пациентов.

Жертвами пандемии стали 4032 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались пятеро пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области медицинские специалисты проводят семинары для Центров активного долголетия по вопросам вакцинации и ревакцинации от COVID-19. Первый межведомственный семинар прошёл в Павловском районе.