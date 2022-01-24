Псков, 24 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Псковской области выздоровели 109 человек, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 24 января сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Псковской области за сутки выявили 181 случай заражения коронавирусной инфекцией среди 2174 исследований. Это на 11 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове выявили 70 случаев заболеваний COVID-19. Статистика новых заражений продолжается увеличиваться в регионе.

За сутки от COVID-19 как основной причины скончались пять человек. Суточный прирост этого показателя не зафиксирован, так как 22 января количество смертей было установлено на такой же отметке.

Показатель выздоровлений продолжает увеличиваться в Псковской области медленными темпами. Средний суточный прирост в статистике составляет 3−5 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе растёт количество выявляемых заражений штаммом «Омикрон». В последней партии исследований на COVID-19 этот штамм выявили в 20% образцов.

Напомним, за всё время действия пандемии в Псковской области выявили 74 106 случаев заражений коронавирусной инфекцией. От COVID-19 как основной причины скончались 1391 человек, а выздоровели — 69 651.