Пенза, 24 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 218 случаев заражения коронавирусом, выписали 67 пациентов. Об этом 24 января сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 24 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 198 случаев. Выздоровели с начала пандемии 95 812 ковид-пациентов, скончались 4838 человек. За сутки умерли от последствий заражения коронавирусом шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 11 173 300 случаев.

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