Чебоксары, 24 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился рост заболеваний ковидом, и растёт число жертв коронавируса. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 24 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 48 418 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки (23 января) официально выявлено 235 носителей инфекции, что на 45 больше, чем было сутками ранее (22 января).

Всего в республике переболели ковидом 42 034 пациента, из них за последние сутки вылечились 98 человек. Доля выздоровевших составила 86,81%.

Количество летальных исходов выросло на шесть — всего умерли 4179 ковидных больных.

Напомним, ранее Чувашия получила первую партию вакцины от ковида для детей 12 — 17 лет. В рамках первого транша передано 960 комплектов доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом отменят или переведут в дистанционный формат массовые мероприятий. В то же время оглашение послания главы Чувашии состоится в очно, но число участников сократят вдвое.