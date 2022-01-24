Салехард, 24 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 24 января за сутки коронавирусом заразились 613 человек, из них 32 человека — это вахтовые работники, сообщает региональный оперативный штаб.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Днём ранее суточный прирост заболеваемости COVID-19 составлял 571 случай.

Госпитализированы с COVID-19 на 24 января 306 человек, на аппаратах искусственного дыхания находятся 10 из них.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 329 случая заражения коронавирусом, выздоровели 60 734 человека, 976 скончались. Отметим, что за последние сутки летальных исходов болезни не фиксировалось.