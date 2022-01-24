Москва, 24 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Отметив четвертую неделю падения, рубль начал новую торговую пятидневку с продолжения медвежьего хода, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 24 января, ара доллар/рубль передвинула максимумы апреля до зоны 77,40 руб. и держится вблизи верхней границы диапазона, демонстрируя готовность к продолжению роста.

Прежде всего, против рубля и российского рынка в целом играет геополитика. Трейдеры снова напряглись после сообщений о намерении Вашингтона разместить до 5 тыс. американских военнослужащих в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

Тем временем доллар на международной арене чувствует себя вполне уверенно, плавно продвигаясь на север в надежде на ястребиный тон Федрезерва в ходе предстоящего заседания, которое представляет главный фактор риска для нашей валюты на ближайшие дни.

Тем временем, дорогая нефть в сочетании с налоговым периодом бессильны на фоне двух вышеобозначенных медвежьих драйверов.

К слову, если в ближайшее время бычий импульс на рынке черного золота угаснет, и Brent отойдет от семилетних максимумов, положение рубля только усугубится.

В условиях перекупленности нефтяных фьючерсов на рынок уже прокрались опасения солидного отката цен, особенно в случае повсеместного ралли доллара.

Иными словами, риски для «россиянина» по-прежнему смещены в южном направлении, хотя если со стороны геополитики в течение сессии не последует свежего негатива, доллар может воздержаться от обновления многомесячных максимумов.

При этом на недельном графике вырисовывается следующая важная цель долларовых быков на уровне апрельских пиков, отмеченных на 77,90 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2021 года