Казань, 24 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки подтверждено 297 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, госпитализация в стационар потребовалась 40 заболевшим.

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Всего по состоянию на 24 января зарегистрировали 45 525 случаев заражения. В медучреждения за прошлый день доставили 40 человек, 257 пациентов лечатся на дому.

Выздоровели за время пандемии 38 302 ковид-пациента, скончался 1561 носитель вируса, четверо — за минувшие сутки. За день выписали по выздоровлении 55 человек, число летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала эпидсезона выявили 765 случаев заражения гриппом.

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