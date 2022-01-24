Пермь, 24 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пермском крае в COVID-центрах лечение на сегодняшний день, 24 января, получают 1594 человека. Из них 161 пациент находится в тяжелом состоянии, 70 — на ИВЛ. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стоит отметить, сутками ранее в больницах пребыли 1534 пациента с коронавирусной инфекцией. Состояние 151 пермяка медики оценивали как тяжелое.

По данным оперштаба, в Прикамье за минувшие сутки выявили 1045 случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель продолжает расти.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 170 965 носителей коронавируса. Выздоровели 156 215 пермяков, в том числе 221 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 7728 человек, из них десять за минувшие сутки.