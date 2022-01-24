Омск, 24 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлено 595 носителей коронавируса, в том числе 552 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в областном министерстве здравоохранения. Таким образом, в стационар попали 43 пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 137 536 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 128 485 человек. За сутки выздоровели 96 омичей.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали ещё девять человек. За всё время умерли 3436 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в регионе выявили 598 носителей коронавируса, выздоровели 315 человек, скончались 12 ковид-пациентов.