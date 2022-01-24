Брюссель, 24 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Европейский союз готов ввести против российской стороны «всеобъемлющие» и «невиданные» до этого санкции. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину», — сказал он.

Кроме того, Кофод уточнил, что имеются ввиду всеобъемлющие санкции экономического и политического характера, а также добавил, что эти санкции будут гораздо жестче тех, которые были введены ЕС против России в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз, который готов к диалогу на равных с Российской Федерацией, может ввести серьезные санкции против Москвы.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.