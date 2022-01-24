Красногорск, 24 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» в Подмосковье резко выросла нагрузка на систему здравоохранения. Об этом 24 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Ещё раз хочу отметить, что нагрузка запредельная. Вместе с тем, я благодарю волонтеров, которые сегодня часто помогают врачам и доставляют лекарства», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья также отметил, что власти региона уделяют самое пристальное внимание вопросам здравоохранения, в том числе доступности лекарств.

«Очень хочется верить, что это завершающая волна COVID-19. Дай бог, чтобы это было так», — заявил губернатор Московской области.