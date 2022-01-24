Лондон, 24 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На фоне якобы растущей угрозы «вторжения» России на Украину посольство Великобритании в Киеве отозвало некоторых своих сотрудников. Об этом 24 января сообщается на сайте британского МИД.

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«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что британское внешнеполитическое ведомство не рекомендует гражданам Британии ездить на Украину без крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США по указанной выше причине предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.