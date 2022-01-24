От коронавируса привились 457 тыс. жителей Астраханской области
Астрахань, 24 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Астраханской области к 24 января вакцинированы от коронавирусной инфекции 457 тыс. 873 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Фото КБ № 8 ФМБА России
Вакцинация от коронавируса
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Оба этапа иммунизации прошли 390 тыс. 497 человек.
За период прививочной кампании в регион поступило 486 тыс. 850 доз вакцины «Спутник V», 40 тыс. 360 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 9 тыс. 630 доз вакцины «КовиВак», а также 102 тыс. 80 доз «Спутника Лайт».