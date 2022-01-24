Курган, 24 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Курганской области на 24 января лабораторно подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на семь случаев больше, чем днём ранее. Госпитализированы с COVID-19 за сутки 15 человек, выписаны из ковидных госпиталей девять.

Лидером по числу заражений является Курган, где зарегистрировано за сутки 60 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 24 января выявлено 52 885 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 452 человек, скончался 1041 (один пациент за минувшие сутки).