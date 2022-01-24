Красногорск, 24 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На фоне рекордного числа ежедневных вызовов врачей на дом в Подмосковье усилили работу «горячей линии» для вопросов по COVID-19 «122». Об этом 24 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы привлекли дополнительные силы на «горячую линию 122». Дополнительно 100 студентов мы попросили работать, чтобы отвечать, чтобы помогать жителям», — сказал Воробьев.

Кроме того, на территории Подмосковья открыли поликлиники с режимом работы без выходных, которые принимают посетителей каждый день с 08:00 до 20:00.

«Пора не простая, но мы должны сделать все, чтобы каждый человек мог попасть в поликлинику или получить медицинскую помощь», — сказал Воробьев.