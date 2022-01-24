Чита, 24 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 355 (+292 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 91 859 пациентов (+257 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2338 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за сутки), 16 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за последние сутки).

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