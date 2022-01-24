Астрахань, 24 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Астраханской области 24 января подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 86 тыс. 144 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1050 человек.

За весь период 2612 человек скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,49.