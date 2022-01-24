София, , 12:46 — REGNUM Болгарский национальный банк (БНБ) выпустил памятную монету, посвящённую 100-летию со дня рождения легендарной болгарской актрисы театра и кино Стоянки Мутафовой. Об этом 24 января сообщает «Радио Болгария».

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Согласно официальной информации, номинал указанной монеты, изданной в серии «Болгарские творцы», составляет 2 лева ($1,16), однако в розничной продаже ее можно будет приобрести за 30 левов ($17, 37). На реверсе нового платежного средства изображен портрет С. Мутафовой в одной из ролей позднего периода, на аверсе — эмблема БНБ и номинальная стоимость.

Общий тираж юбилейной монеты составил 4 000 штук. Утром 24 января у здания Болгарского национального банка собрались сотни нумизматов, дабы одними из первых стать ее обладателями.

С. Мутафова (1922 — 2019) за свою карьеру сыграла в 53 театральных постановках и 25 художественных фильмах. Советскому зрителю она запомнилась главными ролями в фильмах «Эзоп» (1970), «Тепло» (1978), «Наследница» (1984).