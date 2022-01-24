Горно-Алтайск, 24 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Турочакском, Шебалинском, Онгудайском и Кош-Агачском районах Республики Алтай завершена вакцинация населения от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

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К настоящему времени здесь привились 80% всех взрослых жителей или 100% от плана. В остальных районах темпы вакцинации остаются недостаточными.

Всего к 24 января в регионе двумя компонентами вакцины привиты 109 тыс. человек, что составляет 88,6% от плана или 49% населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае фиксируется рост заболеваемости, однако не столь взрывной, как в некоторых соседних регионах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 26 тысяч.