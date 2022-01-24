Красногорск, 24 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На территории Подмосковья существенно выросла суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Что касается «Омикрона», мы все видим, что происходит. Болеют очень много, слава богу, чаще всего это протекает в легкой форме, как правило», — сказал Воробьев.

Для профилактики распространения нового штамма коронавируса в Подмосковье было принято решение реорганизовать работу амбулаторного звена в системе регионального здравоохранения, отметил губернатор Московской области.