Мадрид, 24 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI отправляется в Пуэрто-Рико, чтобы отпраздновать 500-летие основания испанцами города Сан-Хуан. Об этом пишет агентство EFE.

Junta Informa Филипп VI

В рамках своего визита испанский монарх намерен посетить ряд мероприятий и культурных учреждений.

Также во время своего пребывания на острове король Испании встретится с губернатором Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси и мэром Сан-Хуана Мигелем Ромеро, которые были награждены орденом Изабеллы Католической.