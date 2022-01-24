Брюссель, 24 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день Швеция не собирается запрашивать членство в Североатлантическом альянсе (НАТО), однако подтвердит генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу свое право на самостоятельный выбор линии обеспечения безопасности страны. Об этом 24 января заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде перед началом заседания глав МИД Евросоюза, которое проходит в Брюсселе.

Wto.org Анн Линде

«Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается», — сказала она.

При этом позднее 24 января должна состояться встреча Столтенберга с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия ожидает от Соединенных Штатов письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности.