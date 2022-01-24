Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге экспозиции музея блокадной медицины станут доступны для посетителей с 26 января. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 января в телеграм-канале.

Экспозиция музея блокадной медицины Telegram-канал «Пиотровский Online»

«Это первая в России экспозиция, посвященная подвигу медиков, спасавших жизни защитников Ленинграда», — отметил вице-губернатор.

Посетители музея смогут увидеть прошедший реставрацию санитарный автомобиль ГАЗ-АА — настоящую «полуторку». Эта модель в период Великой Отечественной войны по Дороге жизни осуществляла транспортировку более 20 тысяч раненых и больных из Ленинграда, находящегося в блокаде.

В музее также можно ознакомиться с архивами медицинских документов больницы Софьи Перовской за 1943 год. В них отражаются детали работы лечебных отделений за этот период, а также трудности поступления необходимых ресурсов.

Напомним, в связи с приближением 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге откроют памятник блокадному учителю. Также в городе впервые продемонстрируют оригиналы орденов города-героя Ленинграда.

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