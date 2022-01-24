Байконур, Казахстан, 24 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Повышенный (синий) уровень террористической опасности отменила администрация города Байконур. Об этом 24 января сообщается на официальном сайте города.

Юрий Данилевский Байконур

Уточняется, что в результате принятых правоохранителями мер угроза террористической опасности в Байконуре устранена.

«Решением председателя Антитеррористической комиссии города Байконур, главы администрации города Байконур Константина Бусыгина, ранее установленный на территории города Байконура, повышенный («синий») уровень террористической опасности отменен с 24 час. 00 мин. 24 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Отметим, повышенный (синий) уровень террористической опасности был введен в городе Байконур 7 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане.