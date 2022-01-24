Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:06 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо попросил премьер-министра страны Педро Санчеса «навести порядок» в его правительстве, «если он ещё чем-то управляет». Об этом он заявил в ходе закрытия съезда отдела партии на Канарских островах, сообщает агентство EFE.

Пабло Касадо Pp.es

«Кто управляет в правительстве — Вы или [зампред правительства Испании] Йоланда Диас? Кто командует в управлении Испанией — вы или [экс-зампред правительства Испании] Пабло Иглесиас?», — сказал Касадо.

Он также напомнил о мнениях и высказываниях членов правительства от партии Podemos, выступающих против официальной позиции правительства, а затем вновь спросил Санчеса, «собирается ли он навести порядок в своем правительстве».