Лондон, 24 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Власти Великобритании начали вывозить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей. Об этом говорится в рекомендации МИД Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва дала согласие на просьбу о визите в столицу РФ Лиз Трасс — министра иностранных дел Великобритании — для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит состоится в феврале.