Уфа, 24 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Массовых мероприятий ко Дню студента 25 января не будет в Башкирии. Об этом 24 января сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Ktzn.volgograd.ru Студенты

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«С учетом непростого этапа развития коронавирусной инфекции, мы приняли решение, что массовых мероприятий не может быть. Тем не менее мы поздравляем наших студентов, и как вы видите, в прошедшие годы многое делается для студенчества, чтобы наши выпускники оставались здесь, у нас хорошие перспективы по развитию нашего научно-образовательного центра, по кампусу и так далее. Желаем успехов нашим дорогим студентам», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей.