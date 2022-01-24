Воронеж, , 11:46 — REGNUM Виновной в жестоком убийстве собственной семимесячной дочери признана судом 34-летняя жительница Грибановского района Воронежской области, сообщили 24 января в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, 9 января 2021 года обвиняемая с семимесячной дочерью пришла к соседу, с которым ее супруг расписал спиртное, и присоединилась к застолью. Позже супруг ушел домой, женщина с грудным ребенком осталась в гостях. Поздно вечером девочка начала плакать и вести себя беспокойно. Мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила младенца по голове, девочка от травм скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Женщина после задержания созналась в убийстве, но позже изменила показания, заявив, что лишь «слегка» ударила дочь по лбу, отчего девочка упала, ударившись затылком об угол журнального стола, и перестала подавать признаки жизни. Позже обвиняемая начала полностью отрицать причастность к преступлению, заявив, что ее дочь мог убить сосед. Однако доказательства, собранные следствием, подтверждали причастность к убийству женщины.

Суд признал мать убитой девочки виновной и приговорил её к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.