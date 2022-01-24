Донецк, 24 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В настоящее время власти Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, видеозапись его заявления опубликовал телеграм-канал «Inside Donetsk».

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Украина продолжает наращивать силы и средства и готовит решение конфликта на юго-востоке Украины силовым способом», — сказал он.

Также Басурин отметил, что существуют и прямые, и косвенные доказательства такой подготовки Киева к активным боевым действиям.

При этом пресс-секретарь военного командования ДНР уточнил, что в местах отведения танков на линии соприкосновения в Донбасс, что прописано в Минских соглашениях, появились украинские военные специалисты, которые готовят военную технику и пополняют ее боекомплект.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ДНР поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения.