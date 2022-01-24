Кемерово, 24 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области выявлен первый случай заражения «Омикроном». Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При проведении молекулярно — генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области в биологическом материале больного COVID-19 выявлен геновариант SARS — CoV-2 «Омикрон», — уточнили в ведомстве. — Заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции».

Отмечается, что заражённый за пределы региона не выезжал. Контактным лицам уже сделан ПЦР-тест.