Москва, 24 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Инспекторы из Латвии посетят военные объекты на территории России. Как сообщил 24 января начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция будет проводиться в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Don-kazak.ru Военнослужащие

Читайте также: Россия проверит британский военный объект в рамках Венского документа

Уточняется, что район, который в период с 24 по 29 января будет проинспектирован латвийской стороной, расположен в Смоленской и Брянской областях и охватывает около 13 200 кв. км.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — отмечается в сообщении.

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах обозначенного района содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности, добавил Рыжков.

Также в сюжете: Российские специалисты проведут инспекцию военного объекта в Литве

Он пояснил, что подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, Венский документ, принятый 30 ноября 2011 года, направлен на укрепление доверия и безопасности с целью повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В рамках этого документа страны-участницы ОБСЕ каждый год обмениваются сведениями о военных силах и основных системах вооружений и техники, а также о планировании в области обороны.