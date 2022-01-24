Орел, 24 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Орловской области 30% работников государственных органов Орловской области переведены на дистанционный режим с 24 января, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С понедельника 30% работников государственных органов Орловской области и органов местного самоуправления переходят на дистанционный режим работы. Также запрещены все очные рабочие совещания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле с 24 по 29 января на уделенный режим обучения перевели все школы Орла. Также в регионе приостановили плановый приём пациентов, в том числе детей, больницами и поликлиниками.