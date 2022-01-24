Чебоксары, 24 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Чувашию поступил первый транш вакцины от COVID-19, которой будут прививать несовершеннолетних. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первая партия вакцины от ковида «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») состоит из 960 комплектов доз. Она предназначена для вакцинации детского населения в возрасте от 12 до 17 лет. В ближайшее время она будет распределена по больницам республики.

В минздраве Чувашии напоминают, что вакцинация детей от ковида будет проводиться при условии письменного согласия одного из родителей.

Вакцина для подростков создана на базе «Спутник V», но с дозировкой в пять раз меньше. Как и для взрослого населения, она двухкомпонентная и вводится с разницей в 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии совещания в правительстве будут проводиться в дистанционном формате, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на «удалёнку». Кроме того, в республике пересмотрят предстоящие массовые мероприятия: планируется, что часть будет отменена, часть отложена, а некоторые переведут в виртуальный режим. При этом оглашение послания состоится очно, но число участников сократят вдвое.