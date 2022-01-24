Панама, 24 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Солтан Бин Саад Аль-Морайхи прибыл 23 января в Панаму с официальным визитом. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Панама является одним из стратегических партнёров Катара, и визит министра направлен на установление более тесных связей по экономическим и финансовым вопросам. Катар интересен Панаме как одна из сильнейших экономик ближневосточного региона, которая сможет инвестировать в развивающиеся латиноамериканские рынки в областях энергетики, недвижимости, транспорта. Катар же заинтересован в Панаме как в логистическом центре для доступа к американским континентам.

Расширенная встреча министра иностранных дел Панамы Эрики Муйнес с катарской делегацией состоится 24 января. В этот же день пройдёт встреча Аль-Морайхи с представителями транспортной отрасли Панамы: генеральным директором международного аэропорта Токумен и директорией портов Морского управления.

Кроме того, 8 февраля страны отметят 20-летний юбилей начатых в 2002 году дипломатических отношений.