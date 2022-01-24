Улан-Удэ, 24 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Бурятии студентов высших и средних профессиональных учебных заведений переводят на дистанционное обучение. Решение принято на заседании регионального оперштаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Андрей Ринчино Бурятский государственный университет. Улан-Удэ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Как отмечается, заболеваемость среди детей за неделю выросла более чем в шесть раз. В связи этим на дистант до 4 февраля переведены учащиеся 1−8, а также 10 классов в школах Улан-Удэ и ряда других населённых пунктов. Кроме того, временно закрыты учреждения дополнительного образования.

«На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям)», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидситуации власти республики приостановили работу банкетных залов и ночных клубов, запретили проведение свадеб, фуршетов и других мероприятий, в том числе на турбазах. Заведения общепита будут работать до 23 часов.

Читайте также: В Бурятии ввели новые антиковидные ограничения